Teneva nascosta la droga nel ripostiglio e nel frigorifero arrestato 25enne
Due borsoni pieni di marijuana nascosti in un ripostiglio di casa e, accanto, due razzi detenuti senza alcuna autorizzazione. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia nel corso di un controllo effettuato in un’abitazione del quartiere Picanello.L’operazione è stata condotta dagli uomini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
