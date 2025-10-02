Teneva in mano il telefono che era sotto carica poi le è scivolato in acqua ed è partita la scossa | donna muore folgorata nella vasca da bagno

Folgorata nella vasca da bagno mentre tiene in mano il cellulare in ricarica. A Santry, nella Contea di Dublino, in Irlanda, Ann-Marie O’Gorman, madre di tre figli, è morta. A scoprire il suo corpo senza vita è stato il marito che l’ha trovata priva di sensi nella vasca da bagno piena d’acqua e ha, invano, chiamato i soccorsi. La vicenda è accaduta un anno fa, ma i tabloid anglosassoni l’hanno resa pubblica nei giorni scorsi con a disposizione i dettagli definitivi. La donna stava facendo il bagno mentre il marito stava accompagnando la figlia in discoteca, quando è rientrato è entrato in bagno si è trovato di fronte al dramma: la moglie era priva di sensi, distesa sul fianco con il telefono e il cavo della ricarica immerso nell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

