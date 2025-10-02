Lo stile scandinavo è la quintessenza dell’approccio minimal chic, funzionale e incentrato sul benessere. Riflette un’estetica pulita e priva di inutili orpelli, luminosa e accogliente. Il DNA scandinavo lo si riconosce alla prima occhiata, nel look, nel design e nel taglio di capelli che ha fatto impazzire il mondo digitale e non solo: lo Scandi Layers Cut. Figlio di uno stile di vita ben preciso, l’hygge – improntato sull’essere sereni e rilassati e nell’imparare a godere delle piccole cose, il taglio di capelli scandinavo riassume alla perfezione questa manière d’être. Scandi Layers: il taglio che valorizza la naturalezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tendenze capelli in stile scandinavo