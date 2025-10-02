Tendenze capelli in stile scandinavo
Lo stile scandinavo è la quintessenza dell’approccio minimal chic, funzionale e incentrato sul benessere. Riflette un’estetica pulita e priva di inutili orpelli, luminosa e accogliente. Il DNA scandinavo lo si riconosce alla prima occhiata, nel look, nel design e nel taglio di capelli che ha fatto impazzire il mondo digitale e non solo: lo Scandi Layers Cut. Figlio di uno stile di vita ben preciso, l’hygge – improntato sull’essere sereni e rilassati e nell’imparare a godere delle piccole cose, il taglio di capelli scandinavo riassume alla perfezione questa manière d’être. Scandi Layers: il taglio che valorizza la naturalezza. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: tendenze - capelli
Capelli: le 7 tendenze più forti dell'Autunno-Inverno 2025/26
Capelli uomo: le 7 tendenze più forti dell'autunno-inverno 2025/26
Colore dei capelli: le tendenze autunnali da non perdere
#TENDENZE MODA 2025, leggi la caption! Le tendenze capelli del 2025 parlano chiaro: -scalature morbide e dinamiche -giochi di colore e tonalizzazioni soft -look Minimal ma ricercati che valorizzano ogni movimento dei capelli, del viso e della silhouette Q - facebook.com Vai su Facebook
Linee genderless, corti in stile anni ’70 e accessori per capelli che tornano protagonisti: ecco gli hairlook che dettano tendenza sulle passerelle della prossima stagione - X Vai su X
Nuove idee per tagli di capelli scalati: Scandi Layers e dintorni - Tagli capelli scalati morbidi, voluminosi in alto e che regalino un look effortless? Riporta amica.it
Acconciatura da sciura: il taglio corto elegante anni 50 è la tendenza granny chic dell'autunno 2025 - Nella sfilata Miu Miu autunno inverno 2025, Miuccia Prada ha proposto un hair style “granny” rivisitato e corretto ... Secondo vogue.it