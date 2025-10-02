Tende e materassi davanti al Comune di Napoli | la protesta delle famiglie dell' ex Motel Agip

Tende da campeggio, materassi e cuscini stesi in piazza Municipio. Così stamattina le famiglie che vivono nell’ex Motel Agip di Secondigliano hanno manifestato davanti a Palazzo San Giacomo contro lo sgombero della struttura, fissato per l’8 ottobre. Solo poche settimane fa avevano fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tende - materassi

Pietralata, blitz di Forza Italia nel parco occupato: portati via tende, materassi e bottiglie di whisky

Operazione antidegrado in Darsena: rimosso un bivacco con tende e materassi

Napoli, famiglie ex motel Agip protestano davanti al Comune - Le proteste delle “mamme Agip” continuano oggi fuori al Comune, dove si sono accampate famiglie con tende e materassi, per quanto riguarda lo sgombero dell'ex Motel Agip ... Da msn.com

Tende e materassi davanti al Comune di Napoli: la protesta delle famiglie dell'ex Motel Agip - Solo poche settimane fa avevano fatto irruzione nel Duomo di Napoli, per le stesse ragioni: stanno per restare senza casa e il Comune non ha preso in carico le loro sorti ... Si legge su napolitoday.it