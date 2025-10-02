Temptation Island Valerio e Ary tornano sui social | ecco come procede la loro relazione

Dopo mesi di silenzio sui social, Valerio Ciaffaroni e Ary sono tornati online. Con il contratto di Temptation Island ormai scaduto, i due possono finalmente mostrarsi ai follower e svelare se la loro storia va avanti.. Valerio Ciaffaroni e Ary si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Temptation Island, dove lei era la sua tentatrice. Dopo un percorso fatto di dubbi, litigi e confronti accesi con la fidanzata Sarah Esposito, Valerio ha deciso di mettere fine alla loro relazione e, con il tempo, ha scelto di iniziare una nuova storia proprio con Ary. In queste ore i due sono tornati sui social, svelando ai follower cosa è successo negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Valerio e Ary tornano sui social: ecco come procede la loro relazione

