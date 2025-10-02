Temptation Island grande passo di Valerio con Arianna? L’indizio social

Valerio Ciaffaroni, Sara Esposito e Arianna Mercuri, dopo Temptation Island, si erano confrontati a Uomini e Donne. Dopo questo momento andato in onda su Canale 5 il silenzio. Fino a mercoledì 1 Ottobre, quando i protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia sono tornati sui social. Ripercorriamo cosa è accaduto e come stanno le cose attualmente. Il confronto a Uomini e Donne: la lettera di Valerio Ciaffaroni. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda settimane fa, Valerio Ciaffaroni era tornato in studio con Arianna Mercuri, la tentatrice conosciuta a Temptation Island 13. Tuttavia, l’apparizione aveva preso una piega inaspettata quando Sara Esposito, ex fidanzata di Valerio, aveva letto una lettera romantica ricevuta pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

