Tempo stabile in provincia qualche nuvola sulle Orobie Aria fredda dai Balcani

Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Correnti settentrionali favoriscono instabilità atmosferica al Sud Italia e sulle regioni del medio versante adriatico, mentre garantiscono ampio soleggiamento sulle altre zone, Lombardia compresa. Temperature lievemente al di sotto rispetto alle medie 1991-2020. Ecco come sarà il meteo a Bergamo. Giovedì 2 ottobre 2025 Tempo previsto: condizioni di tempo stabile. Nuvolosità irregolare al mattino lungo la fascia alpina e prealpina, in dissolvimento da metà giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

