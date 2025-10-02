Telefono Amico Bergamo | Il nostro ascoltare accogliente non giudica e dà un sollievo

IL PROGETTO. La volontaria Irene Maisano, insegnante 62enne: «Quando riesci a dare consolazione alle persone, allora capisci perché sei lì». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Telefono Amico Bergamo: «Il nostro ascoltare accogliente non giudica e dà un sollievo»

Telefono Amico Bergamo: «Il nostro ascoltare accogliente non giudica e dà un sollievo» - La volontaria Irene Maisano, insegnante 62enne: «Quando riesci a dare consolazione alle persone, allora capisci perché sei lì». Si legge su ecodibergamo.it

Telefono Amico, 3.500 richieste di aiuto: «Aumenta la solitudine, il picco in estate» - Per alcuni, però, l’estate è il periodo più difficile: perché aumenta l’isolamento, la solitudine morde, trovare un sostegno è più difficile. Riporta ecodibergamo.it