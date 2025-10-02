Tecnologia l’IA sulle navi della Marina per identificare i droni ostili

La  Marina Militare imbarca l’intelligenza artificiale  per combattere la minaccia dei droni navali. Una prima configurazione di  “counter unmanned aircraft system” prodotto da Elt Group  è attualmente installato su una fregata multimissione, impegnata in scenari operativi, e una sua versione raffinata sarà installata sulle  prossime Fremm Evo in costruzione. L’IA “permette in automatico di monitorare l’ambiente circostante, rilevare oggetti sospetti e distinguere tra minacce reali e falsi allarmi con tempi di risposta e precisione generalmente molto superiore rispetto ai tradizionali  sistemi basati su algoritmi imperativi”,  spiega Elt Group, presente a Seafuture 2025, fiera delle tecnologie marine del settore difesa in svolgimento alla Spezia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

