Tecnologia algoritmi per leggere i pensieri dalle sole espressioni facciali

Leggere nella mente  basandosi soltanto sull’analisi del volto:  un primo passo in questa direzione è stato fatto utilizzando  un modello di lntelligenza Artificiale in un esperimento sui topi, nello studio internazionale guidato da  Fanny Cazettes,  del Centro nazionale francese della ricerca scientifica (Cnrs) e dell’Università di Aix Marseille. La ricerca, pubblicata sulla rivista  Nature Neuroscience,  dimostra che  l’analisi dei volti con l’IA  potrebbe diventare in futuro la  porta di ingresso per analizzare l’attività cerebrale umana  e rappresentare un pericolo per la privacy mentale. Il risultato arriva al termine del percorso di ricerca iniziato nel 2023, quando i ricercatori avevano dimostrato, attraverso test condotti in laboratorio, che i topi chiamati a risolvere un enigma per la ricerca del cibo mettono a punto delle vere e proprie strategie mentali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

