Teatro Vittorio Emanuele | concerto della Banda dell’Esercito Italiano
Giovedì 2 ottobre, alle ore 20:30, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà il concerto della Banda dell’Esercito Italiano.Un appuntamento speciale che celebra la tradizione musicale dell’Esercito e si apre alla cittadinanza e alle istituzioni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it
“L’Infernu” inaugura la nuova Stagione del Teatro Vittorio Emanuele: cast tutto messinese, diretto da Giampiero Cicciò
Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto
Da Vittorio firma il catering de Le Guide de L’Espresso 2026 al Teatro Arcimboldi
Teatro "Vittorio Emanuele" di Messina ? Domani, ore 20:30 Banda dell'Esercito Italiano Vi invitiamo al concerto di domani sera presso il Teatro di Messina. ? Un programma convolgente che spazia dalla musica originale per banda alla musica folkloris - facebook.com Vai su Facebook
Oggi,06/09 ore 21:00 Taormina, Teatro Greco : letture dei suoi brani di Sonia Bergamasco,Alessio Boni,Donatella Finocchiaro e Massimo Venturiello,musiche di Franco Piersanti con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanue - X Vai su X
Messina, al Teatro Vittorio Emanuele arriva “Musical…mente Insieme”: INFO e DATA - In occasione delle iniziative promosse per il Mese Mondiale dell’Alzheimer, sabato 27 settembre 2025, alle ore 10. Come scrive strettoweb.com
"Norma in Jazz" al Teatro Vittorio Emanuele di Messina - 00), il Teatro Vittorio Emanuele di MESSINA ospita "NORMA IN JAZZ", spettacolo interpretato dal trombettista PAOLO FRESU, che ripropone una rilettura jazz della ... Scrive guidasicilia.it