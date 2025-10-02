Teatro Vittorio Emanuele | concerto della Banda dell’Esercito Italiano

Messinatoday.it | 2 ott 2025

Giovedì 2 ottobre, alle ore 20:30, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà il concerto della Banda dellEsercito Italiano.Un appuntamento speciale che celebra la tradizione musicale dell’Esercito e si apre alla cittadinanza e alle istituzioni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

