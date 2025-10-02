Teatro Stage | inaugurata ieri sera la nuova sede a San Gennaro di Benevento

Tempo di lettura: 4 minuti Iscrizioni aperte per il laboratorio di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, diretto da Monica Carbini. Al via martedì 7 ottobre il corso bimbi e mercoledì 8 ottobre il corso ragazzi over 13 e adulti. L’attore Maurizio Tomaciello nuovo docente per la classe bimbi dai 6 ai 12 anni. Si è svolto nella serata di ieri, nella bellissima Sala Teatrale della Chiesa di San Gennaro (Piazzale Giosuè Carducci) a Benevento, l’open day di Test Teatro Stage, il laboratorio di formazione teatrale, recitazione e sperimentazione scenica con produzione di eventi performativi teatrali e musicali, giunto al suo quarto anno di attività a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

