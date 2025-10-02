Teatro Palladium 2025 26 in cartellone Antonio Rezza e Flavia Mastrella Peppe Servillo e Massimo Popolizio
Teatro Palladium 202526, in cartellone Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Peppe Servillo, Massimo Popolizio, Emanuele Trevi, il Teatro Tascabile di Bergamo, David Riondino, Arturo Cirillo e tanti altri. Dal 3 ottobre parte la nuova stagione del Teatro Palladium, cuore culturale dell’Università Roma Tre, che proporrà fino a maggio 2026 oltre 200 giorni di programmazione e oltre 100 appuntamenti, costruendo un Atlante che intreccia geografie artistiche e culturali, dove discipline diverse si incontrano, si confrontano e aprono nuove traiettorie di pensiero. Un percorso che unisce teatro, musica, danza, cinema, filosofia, e che fa del teatro dell’Università Roma Tre un osservatorio privilegiato della contemporaneità con i già consolidati progetti che ne disegnano la fisionomia – Audience Revolution, Vite in Musica, Movie to Music, Dams Music Festival – e grandi nomi: dai Leoni d’Oro Antonio Rezza e Flavia Mastrella, alla compagnia Fanny & Alexander, da Peppe Servillo a Massimo Popolizio e Emanuele Trevi, dal Teatro Tascabile di Bergamo a David Riondino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Il Teatro Palladium inaugura “Atlanti”: la nuova stagione tra arte, memoria e resistenza culturale
