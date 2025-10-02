Teatro Olimpico 2025 26 | in cartellone Maurizio Battista Chiara Francini Lillo e Greg

Teatro Olimpico 202526: in cartellone Maurizio Battista, Drusilla Foer, Chiara Francini, Lillo e Greg, Elio, Riccardo Rossi e grandi musical quali Saranno Famosi, C’era una volta. Disney e We Will Rock You. I grandi nomi della comicità nazionale accanto ai classici della danza, le contaminazioni acrobatiche e circensi firmate dalle più apprezzate compagnie internazionali, la musica e gli omaggi alle celebri voci che hanno fatto la storia. Un palco immaginato per essere amato da tutti, dove trovano spazio gli spettacoli pensati per famiglie, i musical e le finestre sull’attualità e la cronaca, attraverso uno sguardo che cerca un intrattenimento intelligente e vigile sui cambiamenti della società. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

