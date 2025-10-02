Teatro Olimpico 2025 26 | in cartellone Maurizio Battista Chiara Francini Lillo e Greg
Teatro Olimpico 202526: in cartellone Maurizio Battista, Drusilla Foer, Chiara Francini, Lillo e Greg, Elio, Riccardo Rossi e grandi musical quali Saranno Famosi, C’era una volta. Disney e We Will Rock You. I grandi nomi della comicità nazionale accanto ai classici della danza, le contaminazioni acrobatiche e circensi firmate dalle più apprezzate compagnie internazionali, la musica e gli omaggi alle celebri voci che hanno fatto la storia. Un palco immaginato per essere amato da tutti, dove trovano spazio gli spettacoli pensati per famiglie, i musical e le finestre sull’attualità e la cronaca, attraverso uno sguardo che cerca un intrattenimento intelligente e vigile sui cambiamenti della società. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Vicenza, cede balaustra del Teatro Olimpico: due turisti precipitano mentre scattano selfie
IN GITA AL TEATRO OLIMPICO Pullman gratuito a/r da Venezia e da Padova Giovedì 9 ottobre, Teatro Olimpico Vicenza Claudia Castellucci / Compagnia Mòra - Ballo Improprio – Prima Assoluta Nell'ambito del °
Teatro Olimpico di Vicenza, un ciclo tra classici e contemporanei
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, il programma 2025 - Dal 25 settembre al 22 ottobre 2025, il Teatro Olimpico di Vicenza ospita il 78° Ciclo di Spettacoli Classici, diretto per il secondo anno da Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Riporta vicenzatoday.it
Architettura e Musica nella Messa in si minore di J.S. Bach - 30 Sala Calendoli del Teatro Civico di Schio La Messa in si minore di J. Scrive padovanews.it