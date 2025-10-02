Teatro Arcobaleno | nuova stagione
“Lasciati meravigliare.”, così Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), riconosciuto dal Ministero della Cultura come Cenro di Produzione Teatrale, lancia la Stagione 2025-26, all’insegna dei grandi classici, fino alla drammaturgia contemporanea, con importanti nomi della scena teatrale. Dalla commedia antica alla tragedia, dalla commedia musicale alla letteratura, un percorso emozionante, che coniuga cultura e divertimento. Si apre con Oreste, dal 22 al 26 ottobre, diretto da Alessandro Machìa, interpretato da Andrea Tidona; una profonda indagine sul divino e sull’animo umano, in una delle più riuscite prove drammaturgiche di Euripide. 🔗 Leggi su Funweek.it
