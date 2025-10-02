taylor swift la nuova sfida della corazzata pop

Album nuovo, film e fiori d'arancio. Per Taylor Swift è un momento da incorniciare. Dopo l'annuncio del matrimonio imminente con il suo Travis Kelce che si celebrerà l'estate prossima in Rhode Island, domani la popstar statunitense pubblicherà il suo dodicesimo album intitolato «The life of a showgirl». Lo stesso giorno sarà nei cinema anche il film «The official release party of a showgirl», programmato nelle sale fino all'8 ottobre che mostrerà in esclusiva la première mondiale del videoclip «The Fate of Ophelia» assieme a dietro le quinte, nuovi lyric video e pensieri di Taylor Swift sui brani dell'album: «The fate of Ophelia», «Elizabeth Taylor», «Opalite», «Father figure», «Eldest daughter», «Ruin the friendship», «Actually romantic», «Wish list», «Wood», «Cancelled», «Honey» e «The life of a showgirl». 🔗 Leggi su Iltempo.it

