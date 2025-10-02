Taylor Swift ha capito prima di tutti che la musica vive di attenzione

Raccontare il genio strategico di quella che Billboard ha definito «l'artista di maggior successo commerciale del XXI secolo» equivale quindi a immergersi non soltanto nel percorso straordinario di una donna fuori dal comune, ma anche nella storia recente dell'industria musicale. Perché oggi una bella canzone o un bel disco, da soli, non bastano. Il valore della musica attuale è il riflesso della qualità dell'esperienza che l'artista riesce a costruire attorno a sé. I fan non si accontentano più di ascoltare: vogliono partecipare, condividere, sentirsi parte di una storia, di una comunità. In un mondo saturo e iperconnesso, l'attenzione è la nuova moneta.

In "There's Nothing Like This", Kevin Evers racconta il percorso della cantautrice che ha trasformato la musica in esperienza, rivoluzionando il rapporto tra celebrità, fan e industria

