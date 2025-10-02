Tasse green Confartigianato | in Italia 11miliardi in più di media UE

Cittadini e imprese italiane pagano 11,1 miliardi in più di tasse ambientali rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

