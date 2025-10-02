Tassazione ambientale Confartigianato denuncia | l’Italia paga 11,1 miliardi in più
Roma, 2 ottobre 2025 – In Italia la tassazione ambientale su cittadini e imprenditori pesa 11,1 miliardi di euro in più rispetto alla media dell’Unione Europea, pari a 188 euro pro capite di maggiori costi. È il “ green tax spread” rilevato da Confartigianato in un’analisi presentata nell’ambito della 21esima edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia (Caem, CEnPI, Multienergia) e che si svolge dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). “Questo spread fiscale che penalizza cittadini e imprese – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – è ingiustificato e contraddice il principio europeo ‘chi inquina paga’”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
