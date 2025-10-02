Taser alla polizia locale | Al via sei mesi di prova

Due taser (le pistole elettriche) in dotazione a breve alla polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Nel consiglio comunale di lunedì scorso è stato approvato infatti il nuovo regolamento per la sperimentazione dell’arma a impulsi elettrici (taser) da parte della polizia locale. "Il percorso di sperimentazione – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – durerà per un periodo di sei mesi e vedrà due agenti dotati di queste pistole elettriche. Al termine di questo periodo il comandante della polizia locale di San Giovanni in Persiceto inoltrerà apposita relazione al consiglio comunale". Ma non solo, perché prima di essere dotati della pistola a impulsi elettrici, gli agenti dovranno seguire un corso di addestramento in coordinamento con l’Azienda sanitaria locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taser alla polizia locale: "Al via sei mesi di prova"

In questa notizia si parla di: taser - polizia

