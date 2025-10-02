Tariffe invariate per asili e mense scolastiche

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun aumento per le tariffe riguardanti i nidi, le scuole dell’infanzia e le mense scolastiche. La giunta comunale ha deciso di confermare il pacchetto dello scorso anno, azzerando eventuali ritocchi su base Istat. I bimbi iscritti ai servizi educativi del Comune sono 287 nei nidi, 577 nelle scuole dell’infanzia tra comunali, statali e paritarie ed infine 1.331 nelle primarie. Nei nidi restano le 30 fasce Isee con rette graduate da 65,63 euro al mese per la prima fascia agevolata e 45,98 euro per l’orario ridotto fino a 412,52 euro per la retta ordinaria e 288,77 euro per l’orario ridotto. Per le scuole dell’infanzia comunali le rette vengono calibrate in quattro fasce di reddito Isee, variando da 51,50 euro per l’orario intero fino a 161,75 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tariffe invariate per asili e mense scolastiche

© Ilrestodelcarlino.it - Tariffe invariate per asili e mense scolastiche

In questa notizia si parla di: tariffe - invariate

Tributi comunali, “Tariffe Tari invariate, più equità per le fasce deboli”

Bellaria, le tariffe dei servizi scolastici rimangono invariate per aiutare le famiglie

Bellaria, le tariffe dei servizi scolastici rimangono invariate per aiutare le famiglie

tariffe invariate asili menseTariffe invariate per asili e mense scolastiche - Nessun aumento per le tariffe riguardanti i nidi, le scuole dell’infanzia e le mense scolastiche. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

tariffe invariate asili menseNido, scuole d’infanzia e mense scolastiche: a Riccione tariffe invariate - A Riccione, rimangono invariate anche per l’anno scolastico 2025/2026 le tariffe per i nidi, le scuole dell’infanzia e delle mense scolastiche. chiamamicitta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tariffe Invariate Asili Mense