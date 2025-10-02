Tariffe invariate per asili e mense scolastiche
Nessun aumento per le tariffe riguardanti i nidi, le scuole dell’infanzia e le mense scolastiche. La giunta comunale ha deciso di confermare il pacchetto dello scorso anno, azzerando eventuali ritocchi su base Istat. I bimbi iscritti ai servizi educativi del Comune sono 287 nei nidi, 577 nelle scuole dell’infanzia tra comunali, statali e paritarie ed infine 1.331 nelle primarie. Nei nidi restano le 30 fasce Isee con rette graduate da 65,63 euro al mese per la prima fascia agevolata e 45,98 euro per l’orario ridotto fino a 412,52 euro per la retta ordinaria e 288,77 euro per l’orario ridotto. Per le scuole dell’infanzia comunali le rette vengono calibrate in quattro fasce di reddito Isee, variando da 51,50 euro per l’orario intero fino a 161,75 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
