Tare su Allegri | La società mi ha supportato per la sua esperienza e per la capacità di gestione

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha spiegato a 'Grida Duma' per 'Top Story' il motivo della scelta di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare su Allegri: “La società mi ha supportato per la sua esperienza e per la capacità di gestione”

In questa notizia si parla di: tare - allegri

Milan, salta tutto e Allegri si infuria: l’annuncio di mercato complica i piani di Tare

Milan, Allegri: “C’è molto da lavorare”. Furlani: “Partiamo per vincere”. Tare … | PM

VIDEO – Milan, le parole di Allegri, Furlani e Tare all’evento BMW | PM

Milan, Tare: "Ecco chi ha scelto Allegri". Poi un aneddoto da giocatore: "Mi vergognavo" - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, #Tare: "Ecco chi ha scelto #Allegri". Poi un aneddoto da giocatore: "Mi vergognavo" - X Vai su X

Tare, la promessa ai tifosi del Milan: "Ho l'obbligo spirituale di vincere" - Il direttore sportivo dei rossoneri: "Sapevo che la mia strada si sarebbe incrociata con questo club. Come scrive corrieredellosport.it

Allegri al Milan, la rivelazione spiazza i tifosi: lo ha scelto lui - L'arrivo di Allegri al Milan è ad oggi una svolta per la storia dei rossoneri, ma chi lo ha scelto? Riporta milanlive.it