Tanto turnover e poche certezze | così la Juve di Tudor non ha ancora trovato un' identità
Il tecnico croato sembra non essere riuscito a sfruttare il vantaggio di essere stato l'unico confermato (insieme a Conte) delle prime 8 dello scorso campionato. Il continuo cambiamento di uomini e atteggiamento ha tolto certezze alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
