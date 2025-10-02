Tanto turnover e poche certezze | così la Juve di Tudor non ha ancora trovato un' identità

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico croato sembra non essere riuscito a sfruttare il vantaggio di essere stato l'unico confermato (insieme a Conte) delle prime 8 dello scorso campionato. Il continuo cambiamento di uomini e atteggiamento ha tolto certezze alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

