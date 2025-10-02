Tamponamento tra un camion e due auto paralizzata la tangenziale
Disagi al traffico questa mattina, giovedì, in tangenziale per un incidente stradale che ha provocato forti incolonnamenti e rallentamenti fino anche a una mezzora di code. L'incidente ha coinvolto un camion e due autovetture, nella carreggiata in direzione autostrada della Tangenziale Est. Lo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: tamponamento - camion
Incidente su bretella Lucca-Viareggio: muore autista di furgone dopo tamponamento con camion di legna
Caos in A1, auto urtata da un camion sbatte contro il guardrail, tamponamento tra altre due auto: quattro feriti
Tamponamento auto-camion sulla A14 nel comune di Montesilvano: gravissima una 26enne
Grave incidente sull’A19, 11 mezzi coinvolti Un camion ha perso olio all’interno della galleria Camercia 2, nei pressi di Trabia, causando un maxi tamponamento con 11 veicoli coinvolti. Il bilancio è di otto feriti, uno dei quali trasportato in elisoccorso in ospe - facebook.com Vai su Facebook
Tamponamento a catena sulla 131: due camion coinvolti, tre feriti in codice rosso a Sassari - X Vai su X
Tamponamento a catena sulla Porcilana, strada chiusa e traffico in tilt - Tamponamento a catena questa mattina, giovedì 18 settembre, lungo la Strada Porcilana, nei pressi di Caldiero. Scrive veronaoggi.it
A1, tamponamento tra due camion: lieve perdita di liquido inquinante - L’autista di uno dei due mezzi pesanti è rimasto ferito e soccorso dal personale sanitario ... Come scrive msn.com