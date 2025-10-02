Tamponamento a catena di tre auto | quattro feriti traffico paralizzato

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Un tamponamento di tre auto ha mandato in tilt il traffico su via Caduti di via Fani, una delle principali arterie di ingresso a Brindisi. L'incidente è avvenuto questa sera (2 ottobre 2025) in prossimità della rotatoria del Brinpark, causando disagi alla circolazione per diverse. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tamponamento - catena

Tamponamento a catena in sopraelevata, quattro feriti

Tamponamento a catena sull'asse attrezzato: 3 persone restano ferite, traffico in tilt

Incendio a bordo strada sulla Ss17, colonna di fumo invade la carreggiata e provoca un tamponamento a catena

tamponamento catena tre autoRossano, scontro in centro città: tre feriti e tamponamento a catena - Tra le perone rimaste coinvolte anche una bambina, che non desta particolari preoccupazioni. Si legge su cosenzachannel.it

tamponamento catena tre autoIncidente a Lanzo Torinese: tamponamento a catena in galleria, un'auto prende fuoco. Traffico nel caos - Disagi nella serata di ieri, martedì 30 settembre 2025, tra Lanzo Torinese e Germagnano a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Buriasco, sulla provinciale 2. torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tamponamento Catena Tre Auto