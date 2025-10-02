Tamponamento a catena di tre auto | quattro feriti traffico paralizzato
BRINDISI - Un tamponamento di tre auto ha mandato in tilt il traffico su via Caduti di via Fani, una delle principali arterie di ingresso a Brindisi. L'incidente è avvenuto questa sera (2 ottobre 2025) in prossimità della rotatoria del Brinpark, causando disagi alla circolazione per diverse. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
