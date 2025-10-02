Si tirano le somme, all’interno di diversi partiti, a pochi giorni dalle elezioni regionali e della riconferma di Acquaroli. Nel Piceno, a deludere, sono stati i risultati ottenuti dal Movimento Cinque Stelle. Ne è consapevole anche Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano che comunque si è tolto la seppur minima soddisfazione di aver riscosso 899 preferenze. I pentastellati, in provincia, hanno ottenuto poco meno del 6%, piazzandosi anche alle spalle della lista civica pro Ricci e di Forza Italia. "Il risultato è stati amaro e stiamo già interrogandoci su cosa ha funzionato, cosa no e come migliorarci – il commento di Tamburri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tamburri: "Un risultato amaro. Le mie preferenze? Sono commoso"