Tajani | Salvezza Gaza dipende da Hamas

10.0 "Israele e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno accolto il piano di pace americano. Molti importanti paesi arabi e musulmani hanno fatto la stessa cosa. Per Gaza si profila un futuro governato da rappresentanti arabi, un graduale ma rapido ritiro delle forze Israele, un ambizioso piano di ricostruzione con capitali sauditi,Usa e non solo". Così il ministro degli Esteri alla Camera. "Tutto dipende dalla risposta che darà Hamas. La salvezza o la tragedia per la popolazione di Gaza dipende dalle loro scelte.L'Italia farà la sua parte".. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

