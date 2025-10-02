Tajani sulla Flotilla | I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene nessun atto di violenza

Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della Flotilla, intercettati in queste ore dalle navi israeliane: "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati, tutti in buone condizioni, che una volta arrivati al porto verranno identificati e rimpatriati entro pochi giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

