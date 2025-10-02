Tajani sul blocco della Flotilla | Il diritto è importante fino a un certo punto
Con l’operazione nella Striscia di Gaza iniziata l’8 ottobre 2023, Israele ha aperto una fase inedita di erosione di quel quadro di regole che la comunità internazionale ha creato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche l’assenza di azioni concrete da parte dei principali Paesi contro il governo Netanyahu – i cui vertici sono accusati di crimini di guerra e contro l’umanità dall’Aja – ha rivelato chiaramente la fragilità del diritto internazionale, in un modo che secondo gli esperti avrà conseguenze profonde che si riverbereranno ben oltre la Palestina. Questo clima è emerso chiaramente anche dalle parole dette mercoledì sera a Porta a Porta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che interrogato sull’illegalità o meno dell’intercettazione israeliana della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, ha risposto: « Il diritto è importante fino a un certo punto ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
