Tajani sul blocco della Flotilla | Il diritto è importante fino a un certo punto

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’operazione nella Striscia di Gaza iniziata l’8 ottobre 2023, Israele ha aperto una fase inedita di erosione di quel quadro di regole che la comunità internazionale ha creato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche l’assenza di azioni concrete da parte dei principali Paesi contro il governo Netanyahu – i cui vertici sono accusati di crimini di guerra e contro l’umanità dall’Aja – ha rivelato chiaramente la fragilità del diritto internazionale, in un modo che secondo gli esperti avrà conseguenze profonde che si riverbereranno ben oltre la Palestina. Questo clima è emerso chiaramente anche dalle parole dette mercoledì sera a Porta a Porta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che interrogato sull’illegalità o meno dell’intercettazione israeliana della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, ha risposto: « Il diritto è importante fino a un certo punto ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

tajani sul blocco della flotilla il diritto 232 importante fino a un certo punto

© Lettera43.it - Tajani sul blocco della Flotilla: «Il diritto è importante fino a un certo punto»

In questa notizia si parla di: tajani - blocco

Tajani: rischioso forzare blocco Gaza

La Flotilla risponde a Tajani e invoca commissione d’inchiesta su relazioni Italia-Israele: “Il ministro rispetti il diritto, blocco navale illegale”

Flotilla, Tajani: "I civili non si aiutano forzando un blocco". E il vicepremier prova a mediare tramite Schlein

Tajani a Porta a Porta: “Il diritto internazionale conta… ma fino a un certo punto” - Ma il diritto internazionale è importante fino a un certo punto”. Riporta affaritaliani.it

tajani blocco flotilla dirittoFlotilla fermata fuori dalle acque territoriali, cosa dice il diritto internazionale (e cosa pensa Israele) - Perché la Flotilla è stata fermata in acque internazionali e non nelle acque territoriali? Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Blocco Flotilla Diritto