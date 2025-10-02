Tajani sui rimpatri | Probabile espulsione in contemporanea di 400 persone le partenze il 6 e 7 ottobre

Durante il suo intervento alla Camera, il ministro Antonio Tajani ha spiegato che Israele "sta lavorando ad un provvedimento unico di espulsione delle circa 400 persone che erano a bordo" delle barche della Flotilla. Bisognerà quindi attendere la fine dello Yom Kippur e l'inizio della prossima.

Flotilla: ancora 20 barche verso Gaza. Tajani: "Rimpatri entro 2-3 giorni"

Flotilla: la metà delle barche ancora in navigazione verso Gaza. Tajani: "Rimpatri entro 2-3 giorni"

#Flotilla Il ministro degli Esteri #Tajani “Tutto sta procedendo con calma. Abbiamo chiesto alle autorità israeliane di non usare violenza. Gli attivisti della Flotilla saranno rimpatriati”. - X Vai su X

Il ministro #Tajani sottolinea che gli attivisti italiani avranno pronta assistenza consolare per poi scegliere il rimpatrio immediato. Tajani ieri sera insieme a #Bernini ha accolto un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi provenienti dalla Striscia di #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Tajani sulla Flotilla: "I 22 italiani fermati negli abbordaggi stanno bene, nessun atto di violenza" - Il ministro degli Esteri Tajani ha tenuto un'informativa urgente alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle condizioni dei membri della ...

Flotilla, Tajani: 22 italiani fermati dalle autorità israeliane. Saranno espulsi - Lunedì o martedì l'espulsione di tutti gli attivisti con voli charter