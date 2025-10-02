Tajani sui rimpatri | Probabile espulsione in contemporanea di 400 persone le partenze il 6 e 7 ottobre

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il suo intervento alla Camera, il ministro Antonio Tajani ha spiegato che Israele "sta lavorando ad un provvedimento unico di espulsione delle circa 400 persone che erano a bordo" delle barche della Flotilla. Bisognerà quindi attendere la fine dello Yom Kippur e l'inizio della prossima. 🔗 Leggi su Today.it

