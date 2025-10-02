Tajani | Scuderi Avs e Croatti M5S in un centro di detenzione

L'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e il senatore pentastellato Marco Croatti, imbarcati sulla nave Morgana della Flotilla, "sono stati tra i primi a essere trasferiti" nel porto di Ashdod e "si trovano nel centro di identificazione e detenzione temporanea". Lo ha comunicato il ministro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tajani - scuderi

Sky tg24. . Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che, secondo le informazioni in suo possesso, i militari israeliani stanno operando nel rispetto degli accordi presi, senza attaccare né usare violenza nei confronti degli attivisti a bordo della Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook

Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana a bordo della Global Sumud Flotilla, ha avuto contatti tra ieri e l’altro ieri i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e i rappresentanti delle opposizioni. I colloqui hanno segnato il punto più alto di una me - X Vai su X

Flotilla, l'abbordaggio: si canta "Bella Ciao". Scuderi (Avs): "Catturati illegalmente, atto di pirateria di Israele" - "Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Scrive affaritaliani.it

Tajani: '22 italiani fermati da Israele, stanno tutti bene, già da venerdì le prime partenze' - Tra le imbarcazioni fermate anche quella dei politici Croatti e Scuderi (ANSA) ... Lo riporta ansa.it