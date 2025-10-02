Tajani | rimpatrio verso Madrid e Londra
12.00 "Le autorità israeliane sono intenzionate a fare un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla.Li trasferirebbero lunedì e martedì all'aeroporto Ben Gurion e con due voli charter li rimanderebbero in 2 capitali europee", forse Madrid e Londra. Così Tajani in Aula. "La nave Karma con a bordo tra gli altri l'on.Scotto e l'europarlamentare Corrado del Pd si è staccata dalla Flotilla ed è stata autorizzata a sbarcare ad Ashdod".Scuderi (Avs) e Croatti(M5S) sono in centro di detenzione temporanea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
