Tajani | Non permetteremo sia messo in pericolo stato creato da sopravvissuti di Auschwitz – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “La crisi umanitaria nella Striscia, lo abbiamo detto più volte, è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Come saremo sempre amici del popolo palestinese, così siamo amici del popolo di Israele. Non permetteremo mai che sia messa in pericolo una grande democrazia, che sia messo in pericolo lo stato creato dai sopravvissuti di Auschwitz e del ghetto di Varsavia.” Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

