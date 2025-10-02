Tajani | I violenti spesso sono figli di papà i poliziotti figli del popolo

"I violenti spesso sono figli di papà che se la prendono con i poliziotti, che sono figli del popolo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle sue repliche al Senato, ricordando le manifestazioni di ieri a Roma, "l'aggressione contro la polizia" di questa mattina a. 🔗 Leggi su Today.it

Israele, Tajani apre a sanzioni "contro i coloni più violenti". Gli Usa revocano i visti alle autorità palestinesi, l'ira dell'Anp

"Noi siamo pronti ad infliggere sanzioni ai coloni violenti e ai ministri violenti del governo Netanyahu e pronti a riconoscere lo stato di Palestina a patto che Hamas liberi gli ostaggi e non sia più un interlocutore" Antonio Tajani a #ÈsempreCartabianca - X Vai su X

Il rovello di Meloni tra Gaza, Israele e consenso. Il governo pesa le prossime mosse su Gaza, per dare un segnale di sostegno senza cedere all'opposizione. Tajani: “Sì alla sanzioni per i ministri violenti”. Di Ruggiero Montenegro Vai su Facebook

Tajani, giusto manifestare per Gaza, violenze ingiustificate - "È giusto manifestare e protestare ma le manifestazioni non devono mai degenerare perché non c'è nessuna giustificazione a distruggere le vetrine perché il commerciante è un la ... Riporta tuttosport.com

Tajani contro Enzo Iacchetti: "Basta bugie su Gaza. Fa il comico, non conosce niente, si faccia eleggere…" - Così il ministro degli Esteri, ospite di "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer, ribatte alle accuse dell'attore e conduttore ... today.it scrive