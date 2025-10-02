Tajani | Gli italiani fermati sono 40

È salito a 40 il numero dei membri italiani della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'informativa al Senato. Il vicepremier ha spiegato che è stata conclusa la procedura di fermo delle persone a bordo. 🔗 Leggi su Today.it

Sono almeno 40 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane mentre alcune sono ancora in navigazione.

Le autorità israeliane faranno un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla: due voli partiranno lunedì 6 e martedì 7 dall'aeroporto di Ben Gurion

