Tajani | Gli italiani fermati sono 40

È salito a 40 il numero dei membri italiani della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'informativa al Senato. Il vicepremier ha spiegato che è stata conclusa la procedura di fermo delle persone a bordo. 🔗 Leggi su Today.it

Attacco a Deir al-Balah, Tajani: “Operativi italiani, l’Idf fermi i raid”

Tajani, 'a Deir al-Balah operatori italiani, Israele fermi raid'

Usa, Tajani: al lavoro per rientro italiani da Alligator Alcatraz

#GlobalSumudFlotilla , #Tajani: 22 italiani fermati. Tutti in buone condizioni

#GiorgiaMeloni: "Faremo di tutto per rientro attivisti italiani". L'intervento di #Tajani alla Camera su #Gaza. Maggioranza: "2 popoli, 2 Stati". Opposizioni: "Ignorano la Palestina".

Flotilla, chi sono gli italiani fermati e cosa succede ora: tra loro Arturo Scotto e Saverio Tommasi - Sono almeno 40 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane mentre alcune sono ancora in navigazione.

Global Sumud Flotilla, Tajani alla Camera: 22 italiani fermati da Israele, stanno tutti bene - Le autorità israeliane faranno un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla: due voli partiranno lunedì 6 e martedì 7 dall'aeroporto di Ben Gurion