Tajani | Già da domani le prime partenze degli italiani fermati
"Già da venerdì 3 ottobre potrebbero avvenire le prime partenze, soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. Per chi rifiuterà l'espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell'Autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: tajani - domani
Tajani, incontro dei leader domani, in agenda l'autonomia
Tajani: “Regionali? Non si vota domani, ci sono altre urgenze”
Flotilla, Tajani alla Camera: “Nessuna violenza da parte di Israele, sono sollevato. Già domani le prime partenze”
POLITICA | Conte domani in Aula per l’intervento di Tajani sulla Flotilla, annullati gli impegni in Calabria. Aggiornamenti attesi - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, comunicazioni Tajani domani alle ore 9 @Camera - X Vai su X
Flotilla, Tajani alla Camera: “Nessuna violenza da parte di Israele, sono sollevato. Già domani le prime partenze” - "I nostri connazionali stanno tutti bene, da domani le prime partenze": le parole del ministro degli Esteri [Video] ... ilfattoquotidiano.it scrive
Flotilla, Tajani: "Già da domani le prima partenze degli italiani" - Quando rientreranno in Italia i nostri connazionali a bordo della Flotilla fermati dall'esercito israeliano? Secondo la7.it