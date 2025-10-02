Tajani | Gaza non è Hamas reazione di Israele oltre l’autodifesa

Comunicazioni alla Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che ieri sera le imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state fermate dalle autorità israeliane. “Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas. Sono le prime vittime di Hamas. Purtroppo queste nostre richieste sono state disattese, gli abitanti di Gaza, usati come ostaggi o come scudi umani dai terroristi, hanno subito in modo drammatico gli effetti dell’azione militare di Israele che è andata ben al di là del diritto all’ autodifesa ” ha sottolineato Tajani nel suo intervento. “Abbordaggi pacifici e senza violenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

