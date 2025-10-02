Tajani | Gaza non è Hamas reazione di Israele oltre l’autodifesa
Comunicazioni alla Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che ieri sera le imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state fermate dalle autorità israeliane. “Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas. Sono le prime vittime di Hamas. Purtroppo queste nostre richieste sono state disattese, gli abitanti di Gaza, usati come ostaggi o come scudi umani dai terroristi, hanno subito in modo drammatico gli effetti dell’azione militare di Israele che è andata ben al di là del diritto all’ autodifesa ” ha sottolineato Tajani nel suo intervento. “Abbordaggi pacifici e senza violenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: tajani - gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Gaza, comunicazioni Tajani domani alle ore 9 @Camera - X Vai su X
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #30settembre #Gaza #Israele #Netanyahu #ONU #Trump #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Tajani #Mattarella #PapaLeoneXIV #Ucraina #Putin #SanSiro #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: “Gaza non è Hamas, reazione di Israele oltre l’autodifesa” - Comunicazioni alla Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che ieri sera le imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state fermate ... Segnala lapresse.it
Flotilla, Antonio Tajani: "Fermati 22 italiani. La pace dipende da Hamas" - "Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr ) fermati. Da iltempo.it