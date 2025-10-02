Comunicazioni alla Camera dei Deputati del ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che ieri sera le imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state fermate dalle autorità israeliane. “Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas. Sono le prime vittime di Hamas. Purtroppo queste nostre richieste sono state disattese, gli abitanti di Gaza, usati come ostaggi o come scudi umani dai terroristi, hanno subito in modo drammatico gli effetti dell’azione militare di Israele che è andata ben al di là del diritto all’ autodifesa ” ha sottolineato Tajani nel suo intervento. “Abbordaggi pacifici e senza violenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani: “Gaza non è Hamas, reazione di Israele oltre l’autodifesa”