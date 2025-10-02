Tajani | Gaza non è Hamas Israele è andato ben oltre all' autodifesa

Roma, 2 ott. (askanews) - "Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas. Sono le prime vittime di Hamas. Purtroppo queste nostre richieste sono state disattese, gli abitanti di Gaza, usati come ostaggi o come scudi umani dai terroristi, hanno subito in modo drammatico gli effetti dell'azione militare di Israele che è andata ben al di là del diritto all'autodifesa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

