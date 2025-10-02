Tajani extra large FI si allarga fa overbooking nelle liste pugliesi e punta l’assessore veneto Bottacin

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ Forza Italia extra large. Alle prossime politiche Antonio Tajani sogna in grande, ha fissato l’asticella al 20 per cento. Intanto fa overbooking nelle liste per la Puglia e prov. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

tajani extra large fi si allarga fa overbooking nelle liste pugliesi e punta l8217assessore veneto bottacin

© Ilfoglio.it - Tajani extra large. FI si allarga, fa overbooking nelle liste pugliesi e punta l’assessore veneto Bottacin

In questa notizia si parla di: tajani - extra

Tajani: no pizzicotti a banche, contrario a extra profitti

Tajani, FI aggrega e punta a superare il 10% alle Europee - "Forza Italia è una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, che aggrega e aggregherà, determinante per la vittoria del centrodestra e ora l'obiettivo è superare il 10% alle elezioni europee. Da quotidiano.net

Tajani: “Tassa sugli extraprofitti è cultura sovietica”. Taglio Irpef, mutui ai giovani e no tax area nel menu la Manovra. La proposta di “Ius Italiae” - MILANO – L’applauso più sentito e i “bravo” dagli spalti dell’Auditorium nella pancia del grattacielo di Regione Lombardia li prende quando schiera nuovamente Forza Italia contro la tassa sugli ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Extra Large Fi