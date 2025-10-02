Roma, 2 ott. (askanews) - "Nei miei numerosi incontri a New York ho riscontrato la più ampia condivisione" dei "principi" contenuti nel piano di pace per Striscia di Gaza proposto dal presidente Usa Donald Trump, "che rappresentano l'unica base credibile per arrivare a due Stati in grado di convivere in pace e sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. "Sono certo - ha proseguito Tajani - che anche l'opposizione si riconosce e sostiene questi principi. E proprio per questo voglio rinnovare un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani all'opposizione: uniamo forze per sostenere piano Trump