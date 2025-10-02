Tajani all' opposizione | uniamo forze per sostenere piano Trump
Roma, 2 ott. (askanews) - "Nei miei numerosi incontri a New York ho riscontrato la più ampia condivisione" dei "principi" contenuti nel piano di pace per Striscia di Gaza proposto dal presidente Usa Donald Trump, "che rappresentano l'unica base credibile per arrivare a due Stati in grado di convivere in pace e sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. "Sono certo - ha proseguito Tajani - che anche l'opposizione si riconosce e sostiene questi principi. E proprio per questo voglio rinnovare un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tajani - opposizione
Tajani si incarta sulla storia: “I palestinesi riconoscano Israele”. L’opposizione all’attacco: “Lo ha già fatto l’Olp nel 1993”
L'opposizione a Meloni: «Zone franche? Tutela Casapound». Tajani: «Occupazioni di sinistra e di destra entrambe reato»
Tajani: «Le accuse su Israele che ci rivolge l’opposizione sono balle. Bisogna abbassare i toni»
Flottilla Gaza, scontro Italia-attivisti: Crosetto e Tajani avvertono: «Pericolo elevatissimo» La missione va avanti: l'opposizione chiede una scorta europea. Schlein: "Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu e non certo questi attivisti che vanno prote - facebook.com Vai su Facebook
Davvero il nuovo argomento dell’opposizione è il ballo di Tajani? Con tutti i problemi concreti che i cittadini vivono ogni giorno non si riesce a trovare un argomento su cui aprire un confronto intelligente? C’è un limite o porteremo la polemica sempre più in ba - X Vai su X
Tajani apre alle sanzioni a Israele, scontro con il M5s - L'Italia rivendica l'intenzione di tenere aperto "il dialogo" con Israele ma, davanti a "una carneficina che non finisce", ammette che "le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una ... Come scrive ansa.it
Tajani riferirà su Kiev, Medio Oriente e dazi l'11 settembre - "Il governo ha informato il presidente del Senato e il presidente della Camera dei deputati della disponibilità a riferire in Parlamento sulla politica estera, come richiesto dai gruppi parlamentari ... Come scrive quotidiano.net