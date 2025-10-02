Tajani alla Camera | Gli italiani stanno bene L’Italia in prima linea per la pace ora non dividiamoci

Un intervento a tutto campo quello del ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’informativa alla Camera sul Medioriente e il piano Trump per il cessate il fuoco. Dalla ricerca di un percorso di pace al ruolo italiano nello scacchiere internazionale fino al dossier Flotilla. “Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati. Continuiamo a monitorare la situazione. Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani”, ha detto Tajani. Tajani alla Camera: gli italiani stanno bene, già domani i primi rientri. “Già da questa notte i due Consolati sono in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

