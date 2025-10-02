Tajani a Sa' ar | accellerare rilascio
22.19 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sa'ar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla che sono stati fermati in Israele. Tajani, secondo fonti della Farnesina, ha confermato al ministro Sa'ar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: tajani - accellerare
Chiediamo al ministro degli Esteri Tajani informazioni urgenti sulle condizioni dell’equipaggio della Flotilla! Abbiamo inviato una lettera sottoscritta dalla nostra Direttora Esecutiva e dal Presidente di Greenpeace Italia per chiedere con urgenza di fornire pub - facebook.com Vai su Facebook
Tajani sente Sa'ar, accelerare procedure rilascio italiani - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sa'ar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla fermati in Israele. Si legge su ansa.it
Tajani, già da venerdì prime partenze italiani da Israele - Già da venerdì potrebbero avvenire prime partenze, soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. Secondo msn.com