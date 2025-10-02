Tajani a Sa' ar | accellerare rilascio

22.19 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sa'ar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla che sono stati fermati in Israele. Tajani, secondo fonti della Farnesina, ha confermato al ministro Sa'ar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it