Roma – Ci sarà il taglio dell’Irpef per i redditi da 28 a 50 mila euro. Un nuovo pacchetto di incentivi alle imprese che partirà da una dote di almeno una decina di miliardi. Ma anche la riedizione della mini-Ires per le aziende che investono, che diventerà più semplice e strutturale. All’orizzonte resta l’ipotesi della riapertura della rottamazione, mentre dai ministeri fioccano le richieste: per la Sanità servirebbero circa 3 miliard i. La coperta, però, resta corta, avverte il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, gelando la platea della Confindustria dove, in mattinata — poche ore prima che il Consiglio dei ministri approvasse il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (in pratica, quello che delinea la cornice della prossima finanziaria) — era stato presentato il rapporto d’Autunno, con l’allarme sulla «crescita anemica» del Paese, che ha evitato la «stagnazione» solo grazie alle risorse del Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglio Irpef sotto i 50mila euro, mini-Ires, idea rottamazione e 10 miliardi di incentivi alle imprese: cosa c’è nella manovra