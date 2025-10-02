Taglio dell’Iva per il vino al ristorante La proposta anticrisi adesso arriva da Eurispes

Un documento di 74 pagine analizza i problemi di un comparto che la crisi non l'ha vista arrivare: "Colpa delle stime ottimistiche". Tra le proposte per ripartire anche pegno rotativo e fondo solidale tra produttori. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Taglio dell’Iva per il vino al ristorante. La proposta anticrisi adesso arriva da Eurispes

In questa notizia si parla di: taglio - vino

“Il mio parrucchiere aveva bevuto del vino e mi tagliò i capelli cortissimi. Rischiai di essere licenziata, i produttori della serie non gradirono”: parla Mariska Hargitay, l’Olivia Benson di Law&Order

“Dammi il vino o ti taglio la testa”: sposo minaccia i camerieri durante la sua festa di matrimonio e viene condannato a 4 mesi

due giorni a Catone diVino. inaugurazione con musica e tante degustazioni al Museo del Vino mpc sabato taglio del nastro in centro storico musica, tavolate sociali e stand delle aziende vitivinicole Inquadrando il QR CODE si prenota il proprio calice con - facebook.com Vai su Facebook

Ristoranti e supplementi "insoliti": il caso del piatto diviso è davvero legale? - Negli ultimi mesi, diversi episodi di "sovrapprezzi curiosi" in ristoranti italiani hanno attirato l'attenzione di stampa e utenti social: dal toast tagliato a metà al croissant diviso per due, fino ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it