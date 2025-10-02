Tagliaferri FdI | A Piacenza mille pazienti senza protesi acustiche

«È inaccettabile che a Piacenza da mesi siano bloccate le autorizzazioni per gli ausili uditivi, con la conseguenza che centinaia di pazienti – tra cui molti bambini – restano senza protesi acustiche indispensabili per la vita quotidiana e per lo sviluppo cognitivo. Un vulnus grave ai Livelli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: tagliaferri - piacenza

Tagliaferri (Fdi): «Una via o una piazza per Giorgio Armani a Piacenza, Bettola e Rivalta»

Tagliaferri (FdI): “A Piacenza Forze dell’Ordine in prima linea, ma serve il massimo impegno” Operazione della Squadra Mobile: smantellata banda di giovani violenti accusati di rapina, estorsione e lesioni. Massimo riconoscimento al lavoro delle Fo Vai su Facebook

Tagliaferri (FdI) “A Piacenza centinaia di pazienti senza protesi acustiche, è inaccettabile” - "È inaccettabile che a Piacenza da mesi siano bloccate le autorizzazioni per gli ausili uditivi, con la conseguenza che centinaia di pazienti – tra cui ... Lo riporta piacenzasera.it

Lupi, Tagliaferri (Fdi) “Legge Calderoli occasione storica, Emilia-Romagna fanalino di coda” - “La recente approvazione in Senato della legge Calderoli sulla montagna rappresenta una svolta attesa da anni, che introduce finalmente il declassamento ... Riporta piacenzasera.it