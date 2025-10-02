Sylla senza Champions League un derby per Alessia Orro | le Coppe Europee delle italiane all’estero

Myriam Sylla non giocherà la Champions League nella stagione 2025-2026. La schiacciatrice ha lasciato Milano e si è accasata al Galatasaray Istanbul, iniziando così una nuova avventura in Turchia. Il club anatolico non ha però acquisito sul campo il diritto per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea e così l’attaccante dovrà accontentarsi di disputare la CEV Cup, la seconda manifestazione continentale per importanza. Le giallorosse incominceranno la loro avventura ai sedicesimi di finale contro le portoghesi del Porto, partendo con i favori del pronostico nella sfida andata-ritorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

