Suzuki alza il muro | la Premier lo guarda ma c' è una salvezza da conquistare

C’è pure la spinta di Zion Suzuki sul cambio di passo del Parma. Lunedì sera, contro il Torino, il portiere giapponese si è riscoperto decisivo e ha contribuito ad alzare il muro sul quale sono rimbalzate le occasioni - neanche tanto convinte, per la verità - della squadra granata. Simeone e i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it