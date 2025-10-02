Supplenze docenti completare uno spezzone anche con il sostegno | quando è possibile Pillole di Question Time
Nel question time del 30 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle supplenze da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di completare uno spezzone già accettato con un incarico sul sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
