Superlega per la Sir scatta il countdown verso il Giappone

Il primo grande appuntamento stagionale è alle porte. Domenica mattina la Sir Susa Scai Perugia partirà per il Giappone e sarà la prima squadra italiana a cimentarsi in una tournee in estremo Oriente.L'occasione sarà la doppia amichevole che i Block Devils disputeranno il 7 e l'8 ottobre contro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it