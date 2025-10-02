Superlega per la Sir scatta il countdown verso il Giappone

Perugiatoday.it | 2 ott 2025

Il primo grande appuntamento stagionale è alle porte. Domenica mattina la Sir Susa Scai Perugia partirà per il Giappone e sarà la prima squadra italiana a cimentarsi in una tournee in estremo Oriente.L'occasione sarà la doppia amichevole che i Block Devils disputeranno il 7 e l'8 ottobre contro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

