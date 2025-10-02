Supergirl nuovi dettagli sul prossimo film DCU | Non sarà solare come Superman
La sceneggiatrice del prossimo film del DC Universe ha anticipato in qualche modo le atmosfere della storia con al centro Kara Zor-El Dopo Superman e la seconda stagione di Peacemaker, il prossimo tassello del nuovo DC Universe di James Gunn sarà rappresentato dall'arrivo nelle sale di Supergirl, diretto da Craig Gillespie e con protagonista Milly Alcock. La pellicola porta la firma di Ana Nogueira, star di The Vampire Diaries che è passata dalla recitazione alla scrittura convincendo tutti grazie al suo debutto Off-Broadway, Empathitrax, una storia su una coppia in difficoltà che prende una pillola per provare le emozioni l'uno dell'altro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
